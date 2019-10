Insólito: se escapó por la ventana de una cárcel entrerriana

Según detalló el Director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Rubén Sánchez, la fuga se habría dado a través de una ventana "fue en horas de la madrugada que funcionarios detectaron la rotura de los garrotes de una ventana, y al momento de efectuar el control correspondiente se detecta la ausencia de un penado", comentó.

El funcionario además desmintió que el hombre estaba siendo trasladado. "No es verdad que estaba siendo trasladado a otra Unidad Penal, no tenía ninguna situación de traslado ni comparecía a ningún lugar fuera del establecimiento. Además en la ciudad no tendría familiares ni allegados, ya que su residencia la tenía en la ciudad de Buenos Aires", contó.

De inmediato se activó un protocolo de localización y se dio aviso a las autoridades judiciales competentes, quienes determinaron que personal policial realice peritajes y tomen intervención las fuerzas nacionales. En el ámbito administrativo, se dispuso la información sumaria correspondiente para esclarecer si hubo algún tipo de responsabilidad por el personal que se encontraba en guardia.

Por último, personal encargado de la investigación se encuentra en viaje a Concepción del Uruguay, a efectos de tomar la primera investigación. Las circunstancias van a estar esclarecidas, o al menos se va a tener una orientación al final del día, publicó La Pirámide.