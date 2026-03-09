En el marco de las acciones preventivas que llevan adelante distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú, la Dirección de Inspección General, a través del Programa de Convivencia Vecinal, intensifica los controles sobre los terrenos baldíos en distintos barrios de la ciudad para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza N.º 11511/2010.

La normativa establece la obligatoriedad de mantener los terrenos baldíos y/o en ocupación dentro de la zona urbana del ejido de la ciudad en condiciones de limpieza, libres de malezas, pastizales y acumulación de basura, escombros u otros elementos que representen un peligro real o potencial para la salud, el ambiente o la comunidad.

El objetivo de estas acciones es contribuir al ordenamiento de la ciudad y disminuir los focos que favorecen la presencia de plagas como roedores, moscas y cucarachas. Asimismo, la limpieza de estos espacios resulta fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya, evitando su reproducción en recipientes o sectores donde pueda acumularse agua. Mantener los terrenos en condiciones también ayuda a prevenir situaciones vinculadas con la seguridad ciudadana.

El personal de la Dirección de Inspección General recorre diferentes calles y barrios para observar el estado de los terrenos baldíos. Ante la detección de irregularidades, se identifica al propietario y se labra el acta correspondiente de notificación, infracción e intimación para la limpieza del predio, tal como lo establece la ordenanza vigente. En caso de incumplimiento, el acta de infracción es elevada al Juzgado de Faltas para su resolución.

Por reclamos, denuncias, sugerencias u otras consultas, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Inspección General al teléfono 423399 o acercarse a la oficina ubicada en España 423.