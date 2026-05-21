La Dirección de Inspección General del Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante acciones de reordenamiento de la cartelería comercial en la vía pública, en el marco del Programa de Convivencia Vecinal y la iniciativa “La vereda es de todos”.

Los inspectores del área realizan recorridas en distintos sectores de la ciudad para observar la ubicación de carteles, pizarrones, exhibidores y mercadería colocada fuera de los locales comerciales. En ese trabajo, se asesora a los comerciantes sobre la correcta utilización del espacio público y se indican las adecuaciones necesarias cuando los elementos ocupan la vereda o dificultan la circulación peatonal.

La intervención apunta a ordenar situaciones frecuentes sin afectar la actividad comercial. El criterio principal es que los comercios puedan promocionar sus productos y servicios, pero sin reducir el espacio destinado al paso de peatones ni generar obstáculos en sectores de circulación.

La Ordenanza Nº 10149/95 establece que todo anuncio publicitario requiere permiso previo y fija condiciones para su instalación, mantenimiento y conservación. Además, determina que no pueden colocarse carteles publicitarios en aceras, calzadas, árboles, columnas de alumbrado, postes de señalización, plazas, monumentos y otros espacios públicos no habilitados.

Por su parte, la Ordenanza Nº 10720/2004 dispone que no está permitida la exhibición en la vía pública de mercadería, pizarrones, carteles u otros elementos que no estén previstos en la normativa sobre anuncios publicitarios. Esta disposición busca evitar que las veredas pierdan espacio útil para el desplazamiento de los peatones, especialmente en una ciudad con veredas angostas.

En la práctica, los elementos de promoción no deben quedar sueltos sobre la vereda, apoyados en árboles, columnas o postes, ni ubicados de manera que obliguen a los peatones a desviarse o bajar a la calle. Cuando se detecta una situación de este tipo, el personal de Inspección General informa al responsable y solicita la reubicación o el retiro del elemento.

En caso de reiteración o falta de adecuación, el área avanza con el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la normativa vigente.

Para consultas, reclamos o sugerencias, los interesados pueden comunicarse al teléfono 423399, acercarse a la Dirección de Inspección General, ubicada en España 423, o ingresar a la plataforma GualeActiva.