Cada soporte cuenta con dos extensiones habilitadas para llevar dos equipos LED, orientados hacia cada una de las calzadas para garantizar cobertura lumínica uniforme.

Cuatro unidades quedaron emplazadas en el cantero central comprendido entre Gervasio Méndez y San Martín, mientras que las tres restantes se ubicaron en la plazoleta central que se encuentra entre San Martín y Urquiza al Oeste. Los próximos días se sumará otra columna y los respectivos soportes para los equipos LED de las dos últimas.

El operativo se ejecutó con una cuadrilla integrada por cuatro agentes de la Dirección de Energía y una grúa perteneciente al área.

En los próximos días se realizará también el tendido eléctrico, para el cual ya se dispuso un conducto subterráneo que evita intervenciones sobre la superficie construida en los últimos meses. Una vez finalizada la instalación de columnas y cableado, se incorporarán los artefactos lumínicos.

Estas tareas forman parte de la construcción y pavimentación del boulevard Martínez, entre Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez, una intervención destinada a consolidar la conectividad entre los barrios 348, 338 y 120 Viviendas con uno de los accesos más relevantes del sector oeste.

“En este sentido, la renovación del boulevard Martínez no solo implica la ejecución de una calzada moderna, sino que además supone ordenar un sector específico, mejorar estándares de seguridad, optimizar la circulación y fortalecer la integración entre barrios y accesos estratégicos. Cada componente, desde la estructura vial hasta el sistema de iluminación y drenaje, responde a un criterio técnico que prioriza durabilidad, funcionalidad y planificación urbana a largo plazo”, resaltaron desde la Dirección de Energía.