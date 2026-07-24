El Municipio lleva adelante una poda de las palmeras ubicadas en las avenidas Rocamora y Primera Junta, tarea solicitada por el equipo técnico de Espacios Verdes para evitar el ataque del picudo rojo y negro sobre los ejemplares.

La poda resulta un paso necesario antes de la colocación de los sensores sísmicos con inteligencia artificial que detectarán en tiempo real si algún árbol sufre el avance de la plaga.

Es por esto que se remueven desde la base del tronco los restos de bases foliares y hojas secas adheridas a la corteza, tarea que despeja la superficie y facilita el trabajo posterior de instalación.

Una vez que esta etapa concluya, el equipo encargado del montaje de los sensores iniciará su labor sobre el mismo corredor, con la instalación de la tecnología sísmica necesaria para detectar en tiempo real los ataques de la plaga.

Los sensores son dispositivos que captan los ruidos de actividad larval dentro del tronco y los procesan mediante un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para filtrar señales externas y eliminar falsos positivos.

Ante la detección de actividad, el sistema emite de manera automática una alerta telefónica a las autoridades municipales con la identificación precisa de la palmera afectada, lo que permite una intervención focalizada antes de que el daño se vuelva irreversible.

“La preservación de las palmeras de Rocamora y Primera Junta trasciende lo estrictamente paisajístico, ya que estos ejemplares constituyen un símbolo de la identidad visual de Gualeguaychú, y cada intervención preventiva contribuye a sostener ese patrimonio urbano para las próximas generaciones”, explicaron desde la Dirección de Espacios Verdes.