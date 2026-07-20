Instalaron 40 columnas de iluminación pública en la Calle de las Tropas, sobre un tramo de 1,8 kilómetros que se extiende desde Los Troperos —detrás de la Dirección de Higiene Urbana— hasta la intersección con Moussou. Cada columna tiene 7,5 metros de altura y está equipada con luminaria LED de 100 watts, una tecnología que optimiza el consumo energético y garantiza mayor vida útil respecto de los sistemas convencionales.

En este caso no se realizó tendido aéreo. La obra contempló el zanjado del suelo a lo largo de todo el recorrido para que el suministro eléctrico circule de manera subterránea, una solución que reduce la exposición de las instalaciones a factores climáticos, minimiza los riesgos para quienes transitan la zona y evita que sea robado.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Energías, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

La Calle de las Tropas es un corredor de conexión entre barrios periféricos que históricamente careció de infraestructura lumínica adecuada. Por este motivo, la incorporación de 40 puntos de luz LED en casi dos kilómetros de recorrido transformó las condiciones de seguridad vial y urbana de toda esa franja, con un impacto directo sobre los vecinos que circulan o residen en el área.