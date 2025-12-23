Es en el marco de la implementación del Plan de Evacuación, una política orientada a la prevención de riesgos, el cuidado del personal y la protección de los vecinos que concurren diariamente a realizar trámites.

En este contexto, desde este lunes comenzó la colocación de botiquines de primeros auxilios en distintas dependencias municipales. Las tareas, que se extenderán hasta el viernes 26, están a cargo del Área de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de Defensa Civil, bajo la coordinación de su responsable, Ana Colazzo.

La instalación de los botiquines forma parte de una serie de acciones planificadas a partir de un relevamiento técnico integral realizado en las distintas áreas y edificios municipales. Dicho relevamiento permitió evaluar condiciones edilicias, riesgos físicos vinculados a la circulación y evacuación, estado de los elementos de protección contra incendios, señalización existente y disponibilidad de insumos de primeros auxilios, identificando desvíos y necesidades prioritarias de adecuación conforme a la normativa vigente.

A partir de ese diagnóstico, se elaboraron informes técnicos específicos que fueron remitidos a las áreas correspondientes, abarcando dependencias como Planeamiento, Hacienda, Rentas, Tesorería, Jefatura de Gabinete, Habilitaciones, Mesa de Entradas, Prensa y Comunicación, Informática, Recursos Humanos, entre otras, permitiendo avanzar de manera ordenada y progresiva en las mejoras necesarias.

Entre las acciones ya concretadas se destaca la colocación de cartelería de seguridad en el Palacio Municipal, adquirida a través de un trabajo conjunto con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). En total, se instalaron 115 elementos de señalización, incluyendo indicadores de salidas, salidas de emergencia, escaleras, extintores, riesgos eléctricos y puntos de encuentro, reforzando la orientación y prevención ante situaciones de emergencia.

Asimismo, se llevó adelante la instalación de ocho nuevos extintores y la reorganización de los existentes, garantizando su correcta ubicación, accesibilidad y visibilidad en puntos estratégicos del edificio.

La colocación de los botiquines se complementa con la próxima instalación de planos de evacuación visibles y accesibles para el personal y el público, así como con la entrega del Plan de Evacuación a todo el personal municipal. Este instrumento contempla la identificación de rutas de escape, salidas de emergencia, señalización adecuada y procedimientos de actuación ante distintos escenarios de riesgo.

En paralelo, el Área de Seguridad e Higiene Laboral llevará adelante capacitaciones presenciales en cada oficina y repartición municipal, con el objetivo de informar al personal sobre las acciones, roles y responsabilidades ante una evacuación. Una vez finalizada esta etapa, se realizará el simulacro de evacuación correspondiente en el edificio municipal.