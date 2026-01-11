La señalización incorpora información sobre las actividades habilitadas dentro del área protegida, la historia del parque, aspectos vinculados al cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad. Además, incluye un mapa con los senderos y recorridos permitidos, con el objetivo de facilitar la orientación de las personas que visitan el espacio.

Entre los nuevos elementos se destaca un panel dedicado al aguará pope, especie nativa que forma parte del logotipo del Parque Florístico, con información referida a su presencia en la zona y a la importancia de su protección.

Desde el Municipio se recordó que en la reserva no está permitido el ingreso con mascotas, bicicletas ni parlantes, ni la realización de fuego, pesca o el ingreso con residuos. Estas disposiciones buscan preservar las condiciones del área natural.

La Reserva Parque Florístico permanece abierta todos los días, sujeta a las condiciones meteorológicas.