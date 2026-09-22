La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, realizó trabajos de ordenamiento vial en la intersección de las calles Roffo y Colombo, donde se instalaron reductores de velocidad y cartelería preventiva.

Las tareas se llevaron adelante ante el flujo vehicular que registra el sector y con el objetivo de disminuir las velocidades de circulación, especialmente en los puntos donde se habían detectado situaciones que requerían nuevas medidas de prevención.

Los reductores permiten moderar la marcha de los vehículos y favorecer una circulación más segura, mientras que la nueva señalización advierte con anticipación sobre su presencia y recuerda a los conductores la necesidad de reducir la velocidad.

La intervención forma parte de las tareas que la Dirección de Tránsito desarrolla en distintos sectores de Gualeguaychú, a partir de la incorporación de señalización y medidas de ordenamiento destinadas a prevenir riesgos en la vía pública.