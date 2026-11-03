Inició un operativo de vigilancia y prevención del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, a través de la colocación de ovitrampas en distintos sectores de la ciudad.

Durante la mañana del lunes 2 de noviembre, personal de la Dirección de Veterinaria instaló los dispositivos en la totalidad de los centros de salud locales, en el Hospital Centenario, en el Cementerio Norte y en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

El sistema contempla un monitoreo continuo de cada punto de control. Todos los lunes se realizará la revisión periódica para detectar la presencia de huevos o larvas. Los datos obtenidos permitirán determinar la distribución territorial del vector y orientar las tareas de de control focalizado.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “la prevención es una herramienta fundamental para cuidar el ambiente y proteger la salud de toda la sociedad. Desde el Gobierno municipal entendemos que anticiparnos, contar con información y sostener estos controles en el tiempo nos permite tomar mejores decisiones y actuar de manera responsable frente a posibles riesgos sanitarios”.

La colocación de las ovitrampas forma parte de una estrategia de vigilancia ambiental y sanitaria para fortalecer la detección temprana y acompañar las medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos.