El Gobierno de Gualeguaychú concretó la instalación de un nuevo motor para el generador eléctrico que abastece a la toma de agua de Obras Sanitarias, una intervención estratégica orientada a asegurar el funcionamiento ininterrumpido del sistema de provisión de agua potable ante eventuales cortes del suministro energético.

La acción se desarrolló en un punto clave de la infraestructura sanitaria local, ubicado sobre la margen del río Gualeguaychú, algunos metros aguas arriba del balneario Parque del Sol, donde se capta el recurso hídrico que alimenta a la planta.

La intervención respondió a la necesidad de reemplazar el motor anterior, que dejó de funcionar en marzo pasado tras haber alcanzado el final de su ciclo de vida útil. Esa situación obligó a planificar una solución de fondo, con criterios técnicos actualizados y previsión operativa, dada la relevancia del equipamiento para el normal desempeño del sistema sanitario.

A partir de ese diagnóstico, se avanzó en la adquisición de una nueva unidad de mayor capacidad y mejores prestaciones, acompañada por un proceso integral de montaje y puesta en servicio.

La compra del nuevo motor y la ejecución de los trabajos fueron adjudicadas a la firma Ingeniería Colombo, con sede en la ciudad de Chajarí. La empresa tuvo a su cargo no solo el suministro del equipo, sino también el traslado del grupo electrógeno completo hasta el predio de la toma de agua, el montaje del motor dentro de la estructura existente, las tareas de instalación definitiva, las pruebas de funcionamiento y la calibración general del sistema una vez finalizada la colocación.

Para concretar la instalación fue necesario desplegar un operativo de logística de gran escala: El generador eléctrico, con un peso aproximado de ocho toneladas, se encuentra emplazado sobre el techo de la toma de agua, a una altura cercana a los quince metros. Esa condición requirió la utilización de una grúa telescópica de gran porte, capaz de elevar y posicionar el equipamiento con precisión milimétrica, garantizando seguridad estructural y correcto asentamiento sobre la base preparada.

La inversión realizada por el Gobierno de Gualeguaychú alcanzó los 108,5 millones de pesos, monto destinado íntegramente a la incorporación del nuevo motor y a los trabajos asociados a su implementación. Se trata de una erogación significativa que se inscribe dentro de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura pública vinculada a servicios esenciales, con foco en la prevención y la confiabilidad operativa.

Desde el punto de vista técnico, el generador cuenta con una potencia nominal de 650 kVA, mientras que el motor recientemente incorporado posee una capacidad de trabajo de 800 kVA, 100 kilovoltio-amperios más que el componente reemplazado. Esta diferencia permite que todo el conjunto funcione de manera más aliviada, con menores exigencias mecánicas y térmicas, lo que se traduce en un desempeño más eficiente y una mayor vida útil del equipamiento ante situaciones de emergencia.

“Era primordial contar con el generador de la toma de agua plenamente operativo antes del inicio del verano, período en el que históricamente se incrementan los riesgos de apagones o fallas en el sistema eléctrico ya que la mayor demanda energética propia de la temporada estival eleva la probabilidad de interrupciones, por lo que disponer de un respaldo confiable resulta determinante para sostener la provisión de agua potable sin sobresaltos”, resaltaron desde el Gobierno Municipal.

Con el grupo electrógeno ya activado se elimina el riesgo de paralización, tanto de la toma de agua como de la planta de Obras Sanitarias, frente a una eventual interrupción del suministro eléctrico. Esta condición garantiza que el sistema de distribución de agua potable mantenga su operatividad incluso bajo escenarios adversos, resguardando un servicio básico para la comunidad.

El generador posee un tanque con capacidad para mil litros de combustible, volumen que le otorga una autonomía aproximada de doce horas de funcionamiento continuo. Dado que el sistema entra en operación únicamente ante la ausencia de energía proveniente de la red pública, pueden transcurrir meses e incluso años sin que el equipo deba activarse. Por esa razón, desde Obras Sanitarias se dispuso un procedimiento preventivo que contempla el vaciado periódico del combustible cada dos meses, el cual se destina a distintos vehículos municipales, seguido de la recarga con combustible nuevo. Esta metodología evita el deterioro del insumo y asegura condiciones óptimas de funcionamiento cuando el respaldo resulta necesario.

Especificaciones de la mecánica del motor

El equipamiento incorporado corresponde a un grupo electrógeno diésel de uso industrial, montado en una cabina insonorizada y diseñado para garantizar el suministro eléctrico ante interrupciones del servicio.

El conjunto está impulsado por un motor diésel Scania turboalimentado, reconocido por su robustez, eficiencia y confiabilidad en aplicaciones de alta exigencia. Este tipo de motorización permite un funcionamiento continuo, con elevado torque y estabilidad operativa, características fundamentales para instalaciones que requieren energía constante durante períodos prolongados.

En materia de seguridad y distribución eléctrica, el grupo se encuentra equipado con un tablero de potencia de características industriales, provisto de interruptores de alta capacidad diseñados para operar con grandes corrientes y proteger la instalación frente a sobrecargas o cortocircuitos. Este sistema permite una conmutación segura entre la red pública y el suministro propio, asegurando continuidad y estabilidad en el servicio.