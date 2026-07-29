Este miércoles se instaló un nuevo limnímetro en la desembocadura del río Gualeguaychú, que permitirá registrar de manera digital y con actualizaciones horarias la altura del agua en Puerto Boca.

Los datos obtenidos serán incorporados a la web municipal, donde podrán consultarse junto con las mediciones realizadas en el Puerto local. De este modo, se contará con información proveniente de distintos puntos estratégicos para observar el comportamiento del río y mejorar el seguimiento ante posibles crecidas.

El dispositivo fue instalado en el destacamento Puerto Boca de la Prefectura Naval Argentina y fue provisto por la empresa FDX Ingeniería. Se trata de un registrador autónomo modelo FDX-SenIQ-RD, que mide el nivel del agua mediante un sensor de radar de alta precisión, sin entrar en contacto con el río.

El equipo cuenta con telemetría integrada, batería de larga duración y un sistema de bajo consumo que le permite realizar mediciones y transmitir los datos en horarios programados, incluso en sitios sin conexión eléctrica ni conectividad convencional.

La principal diferencia respecto de los otros dos equipos ya instalados es la tecnología utilizada para medir el nivel. Mientras los dispositivos anteriores funcionan mediante sensores ultrasónicos, que calculan la distancia a partir del tiempo de retorno de un pulso sonoro, la nueva unidad realiza la medición mediante radar.

Según indicaron desde el Municipio, la adquisición e instalación forman parte del plan de recuperación y ampliación del sistema de monitoreo que lleva adelante la Dirección de Defensa Civil, en el marco de las acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y otras contingencias climáticas.

Como parte de este trabajo, se incorporó una estación meteorológica en el predio del ex Frigorífico, se reparó el limnímetro ubicado en el Puerto local y se instaló la nueva unidad en Puerto Boca. Además, se adquirió un tercer equipo que será colocado en la cuenca del arroyo Gualeyán.

Estas herramientas permitirán disponer de información más precisa y actualizada sobre las condiciones meteorológicas y el nivel de los cursos de agua, facilitando el análisis y la toma de decisiones ante situaciones de riesgo.

De la instalación participaron personal de la Dirección de Defensa Civil, integrantes de la Prefectura Naval Argentina y representantes técnicos de la empresa proveedora.