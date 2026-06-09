Quedó habilitado un nuevo semáforo en la intersección de Boulevard Antonio Daneri y calle La Rioja. Según indicaron desde el Municipio, “la instalación del dispositivo responde a una demanda sostenida de los vecinos de la zona, quienes desde hace tiempo manifestaban la necesidad de contar con una herramienta que contribuya a mejorar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones” .

En tanto, desde la Agencia de Seguridad, a través de la Dirección de Tránsito, solicitaron a la comunidad “respetar la señalización y las indicaciones del nuevo semáforo, contribuyendo a una circulación más ordenada y segura para quienes transitan diariamente por este sector”.