El Gobierno de Gualeguaychú instaló una torre tanque con capacidad para 20.000 litros de agua en la zona oeste, cercana a los barrios Miguel Ángel y Curita Gaucho.

En los próximos días se dará inicio a la perforación de un nuevo pozo de al menos 8,5 metros de profundidad, cuya función será abastecer de agua potable a la estructura recién montada.

El conjunto completo alcanza los 14,5 metros de altura, de los cuales 4,5 corresponden exclusivamente al cuerpo del tanque, con capacidad para 20 metros cúbicos de líquido, para el cual se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos.

La base de la torre se asienta sobre una platea subterránea sostenida por cuatro pilotes de tres metros de profundidad cada uno, pensados para otorgar estabilidad a la estructura ante el peso del agua acumulada.

Balizas y un sistema de pararrayo equipan la parte superior del reservorio, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad de la obra frente a tormentas eléctricas y para tener una señalización nocturna adecuada.

La estructura se fabricó íntegramente en Concordia y luego se trasladó y se ensambló en Gualeguaychú por personal técnico especializado.

Para el traslado, la pieza principal viajó sobre un semirremolque ya armado, y para su montaje se necesitó de los servicios de una grúa de gran porte, y mediante el uso de una pluma telescópica extendida a gran altura se izó y ubicó cada tramo de la torre hasta su posición definitiva.

La grúa utilizada, de gran capacidad de carga y con contrapesos adicionales sobre su chasis de varios ejes, permitió sostener el peso del tanque durante todo el proceso de izado sin comprometer la estabilidad del conjunto.

El operativo de montaje demandó maniobras de precisión, dado que la estructura metálica debió elevarse por tramos hasta alcanzar su altura total sobre una base previamente emplazada en el terreno.

Cuadrillas municipales trabajaron junto a personal de la empresa contratada, con equipamiento de seguridad y señalización perimetral, durante toda la jornada de montaje.

El predio elegido para la obra se ubica en un área donde avanza un plan de viviendas, con decenas de casas de material en distintas etapas de edificación, lo que explica la necesidad de asegurar el suministro de agua potable a corto plazo.

Una vez concluida la perforación del pozo, el nuevo reservorio proveerá de agua potable a todo ese sector de la ciudad, incluidos los barrios linderos y el conjunto habitacional en construcción.

El diseño del sistema, con torre metálica de estructura reticulada y tanque de fibra en la parte superior, permite un mantenimiento más simple que el de los tanques tradicionales de hormigón.

La elección del sitio respondió a un criterio técnico, ya que la altura del terreno y su ubicación central respecto de los barrios circundantes favorecen la presión natural de la red domiciliaria.

Vecinos del loteo Las Ramas y los barrios Miguel Ángel y Curita Gaucho verán resuelto así un reclamo histórico y contarán con un servicio óptimo y adecuado de agua potable, propio de zonas con crecimiento urbano acelerado y todavía sin infraestructura consolidada.