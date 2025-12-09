Los microbasurales generan múltiples impactos: contaminan el ambiente, atraen roedores e insectos, obstruyen desagües y representan un riesgo sanitario. Se estima que más del 40% de estos focos se originan a partir de residuos que podrían haber sido reciclados.

Cuando la basura queda expuesta a la intemperie, la lluvia arrastra sus compuestos hacia el suelo y las napas. Este proceso, conocido como lixiviación, puede liberar sustancias tóxicas y metales pesados que permanecen en el ambiente durante largos períodos.

La separación de residuos en el hogar es señalada como una herramienta clave para reducir el problema. A través de la clasificación, los materiales recuperables vuelven a integrarse como recursos, evitando la extracción de nuevas materias primas y disminuyendo las emisiones asociadas al proceso productivo.

Para adecuar la disposición de los residuos, la comunidad puede utilizar las Estaciones Verdes, abiertas todos los días de 7 a 19, donde se reciben de manera gratuita materiales reciclables, restos de poda, muebles en desuso, aceite usado, pilas, baterías, toners, lámparas de bajo consumo y otros residuos valorizables.

Las Estaciones Verdes operativas en la ciudad se ubican en Tropas y Perón, y en Bulevar Martínez y Maestra Torrilla, mientras que una tercera se encuentra actualmente en construcción. El área de Higiene Urbana mantiene la limpieza de los microbasurales y, ante la detección de alguno de estos focos, se solicita realizar la denuncia telefónica al (3446) 423176.