Distintas entidades, instituciones y colegios profesionales coincidieron en la necesidad de que la Municipalidad tome medidas en salvaguarda de comercios, pequeñas y medianas empresas, profesionales, autónomos y prestadores turísticos en el marco de la crisis sanitaria y económica que se atraviesa.

“Estos sectores enumerados no han sido incorporados -en su gran mayoría- por los paquetes de medidas provinciales y locales. Pero son actores preponderantes en la economía de Gualeguaychú y un porcentaje vital del empleo genuino. Por ese motivo la Municipalidad no puede dejarlos a su suerte y debe vertebrar políticas de auxilio. Nadie habla de condonar deudas, sino simplemente de ejecutar políticas públicas en defensa de ellos, que en definitiva sería en defensa de la ciudad. Tenemos que pensar en el hoy y también en el día después de la cuarentena. Si no se actúa rápidamente, dentro de un tiempo puede ser tarde”, sostuvieron desde el grupo de instituciones.

En ese marco solicitaron prórrogas en los pagos de las tasas sin aplicación de intereses; la elevación de los montos imponibles de la Tasa de Higiene, Profilaxis y Seguridad congeladas desde hace 9 años; que el Municipio interceda ante ATER para que se den facilidades acordes al momento y distintas medidas “que salgan del debate que proponemos realizar personalmente con el intendente y su equipo de Economía. En otro orden, los Corredores Inmobiliarios solicitan que la Municipalidad ponga a disposición el área de Mediación Comunitaria para trabajar en conjunto en la resolución de los conflictos que se van a generar en relación a las locaciones comerciales y de vivienda”, señalaron.

Asimismo, expresaron que “desde hace mucho tiempo el sector privado hace un esfuerzo enorme y en esta coyuntura lo hace aún más, y no advertimos que el Estado lo haga del mismo modo, todo lo contrario. Es necesario en esta crisis, pero que quede como una impronta y una decisión permanente, que el Estado Municipal tienda a la eficiencia, al recorte de gastos y se frene el acceso indiscriminado de personal. El esfuerzo debemos hacerlo entre todos”, puntualizaron, a la vez que aclararon que “estas son las propuestas para esta emergencia, pero tenemos muchas ideas y propuestas para la ciudad que trataremos cuando sea oportuno”.

¿Quiénes se manifestaron?

Estas solicitudes surgieron de un grupo de instituciones y colegios profesionales que tienen actividad económica en la ciudad y que se vienen reuniendo desde hace un par de meses. No tienen ninguna vinculación con partidos políticos y su origen está dado “por la necesidad de generar un espacio de intercambio y debate sobre el desarrollo de la ciudad que queremos”, explicaron.

“Esta experiencia que empezamos está integrada por una docena de instituciones y colegios profesionales de nuestra ciudad que trabajarán en la búsqueda de propuestas y soluciones para los desafíos de Gualeguaychú. Estamos abiertos y de hecho propiciamos, que se sumen muchos actores más. En la heterogeneidad está la riqueza de este grupo y queremos que sea más diverso aún”, señalaron.

Por lo pronto, han sido parte de los encuentros -ahora a través de soportes tecnológicos- la Sociedad Rural Gualeguaychú, Centro de Defensa Comercial e Industrial, Federación Agraria Gualeguaychú, Colegio de Arquitectos, Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, Colegio de Veterinarios (Seccional Gualeguaychú), Sociedad Rural Argentina (Delegación Gchú), Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Regional B), Colegio de Profesionales de la Agrimensura (Delegación Gualeguaychú), Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Cámara de Comercio Exterior y el Colegio de Martilleros, funcionando de manera horizontal.

“Intentamos construir un canal de discusión que sea provechoso y que resuma la opinión y la visión de muchos actores sociales sobre la ciudad, sobre su futuro, que dé su mirada respecto de las políticas públicas, que promueva debates en relación a problemáticas que nos atañen a todos, entre otros temas”, resumieron.

“Esta idea que acaba de nacer no compite con ninguna otra entidad ni piensa hacerlo en el futuro. Generamos un espacio abierto, plural, maduro, sin sectarismos para poder discutir libremente las mejores ideas para Gualeguaychú. Creemos que hoy hacen falta voces que con criterio, fundamento y sentido común comparta o se oponga a diferentes acciones emanadas desde el Estado, o bien proponga otras vías para el desarrollo armonioso y sustentable de la ciudad”, finalizaron.