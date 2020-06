"Sólo hemos recibido promesas y visitas, para la foto del periódico, de los funcionarios de turno", expresan, y se preguntan "¿cómo nos va a cuidar cuando regresemos a las aulas? ¿Teniendo clases codo a codo alumnos y docentes? Porque es así como nos ubicamos en las “aulas” improvisadas en las galerías (las que pagaron los docentes por si no lo recuerda), ¿Cómo seguiremos el protocolo de distanciamiento social?,¿dónde nos lavaremos las manos? ¿En el único cuerpo de baño que compartimos docentes, más de 400 estudiantes y personal de maestranza? ".

haedo En el comienzo del ciclo lectivo de este año, AGMER se movilizó en la escuela reclamando por las obras.

Reclaman que "parte del subproyecto, del primer proyecto de finalización de obra (es que se ha ido achicando con cada promesa y cada licitación),se encuentra en la subsecretaria de Arquitectura y Construcciones desde el 16 de marzo de este año, luego de haber sido licitado Y de llevarse a cabo la apertura de sobres en acto público en fecha 31 de Julio 2019, donde se especificaba un plazo de ejecución de obras de 240 días corridos".

Nuevamente se preguntan "¿no sería lo más lógico que se estuvieran construyendo las aulas y el nuevo cuerpo de baños, en este momento en que no hay estudiantes en la escuela? Así evitaríamos los inconvenientes que causa una obra de construcción en época de clases presenciales y evitaríamos luego la concentración de personas en la escuela. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar?, ¿cuántas promesas más debemos escuchar?"

"Nos sentimos engañados, menospreciados y bastardeados", concluye el texto.

La carta completa:

Señor Gobernador:

Las personas que nos consideramos parte de la comunidad educativa de la “Escuela Secundaria N°2 Profesor Pablo G. Haedo”: docentes, estudiantes, padres, personal de maestranza, ex docentes y ex alumnos, queremos decirle que nos sentimos francamente defraudados, por usted y por los funcionarios que lo representan. Le hemos enviado notas, se las hemos entregado en manos propias, y a cambio sólo hemos recibido promesas y visitas, para la foto del periódico, de los funcionarios de turno: sus funcionarios, porque Usted los nombró, el pueblo, o sea nosotros, no los elegimos, SI a usted, porque a través del voto le dimos el aval para repetir su mandato. Ahora le pedimos, públicamente, su compromiso verdadero con nuestra comunidad. Le pedimos que cumpla su promesa. Diariamente vemos y oímos a funcionarios públicos publicitando todas las acciones que la provincia lleva a cabo para “cuidarnos” en esta pandemia, entonces le preguntamos: ¿cómo nos va a cuidar cuando regresemos a las aulas? ¿Teniendo clases codo a codo alumnos y docentes? Porque es así como nos ubicamos en las “aulas” improvisadas en las galerías (las que pagaron los docentes por si no lo recuerda), ¿Cómo seguiremos el protocolo de distanciamiento social?,¿dónde nos lavaremos las manos? ¿En el único cuerpo de baño que compartimos docentes, más de 400 estudiantes y personal de maestranza? Sumado a esto la necesidad de contar con baños para personas con movilidad reducida que jamás existieron en nuestra escuela a pesar de todas las leyes y acuerdos para la accesibilidad de todos

Escuchamos que se reanudaron las obras públicas y se está trabajando para mejorar las condiciones en las escuelas, ¿en qué escuelas? ¿en qué parte de la provincia? ¿Quién elige las escuelas? Porque nuestro pequeño proyecto, parte del subproyecto, del primer proyecto de finalización de obra (es que se ha ido achicando con cada promesa y cada licitación),se encuentra en la subsecretaria de Arquitectura y Construcciones desde el 16 de marzo de este año, luego de haber sido licitado Y de llevarse a cabo la apertura de sobres en acto público en fecha 31 de Julio 2019, donde se especificaba un plazo de ejecución de obras de 240 días corridos.

Entonces, le preguntamos Señor Gobernador: ¿no sería lo más lógico que se estuvieran construyendo las aulas y el nuevo cuerpo de baños, en este momento en que no hay estudiantes en la escuela? Así evitaríamos los inconvenientes que causa una obra de construcción en época de clases presenciales y evitaríamos luego la concentración de personas en la escuela. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar?, ¿cuántas promesas más debemos escuchar?,¿tiene Usted idea del daño que esta situación le hace a nuestra comunidad educativa?, ¿Sabe cómo nos sentimos? Nos sentimos engañados, menospreciados y bastardeados.

Queremos respuestas concretas, queremos el obrador instalado en el predio de la escuela, queremos el inicio de obras ya, solo así será justicia.

Comunidad de Escuela Pablo Haedo.