Con una nutrida agenda, expertos y referentes de la comunidad entrerriana, dialogaron sobre las oportunidades y retos asociados al devenir de las instituciones y el futuro de las personas, que hoy se ven atravesadas por la tecnología y la transformación digital.

Esta nueva edición de Encuentros 4.0 tuvo lugar en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en un evento híbrido presencial-virtual, ante un vasto auditorio de estudiantes y representantes de la comunidad académica de la provincia, así como asistentes de todo el país y la región que lo siguieron vía streaming.

Conducido por la periodista Mariana Segulin, el evento estuvo plagado de sorpresas y emociones, y un denominador común a todos los paneles y exposiciones: la tecnología llegó para quedarse y revolucionar el modo de ser y hacer de personas e instituciones, guiando el camino inexorable hacia el futuro.

La apertura de este evento de corte académico estuvo a cargo del rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, y Susana Menendez, Gerente de Asuntos Institucionales Interior de Telecom, y contó con la presencia del Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien acompaño la actividad.

Además de agradecer a Telecom por elegir a la provincia de Entre Ríos como sede de este Ciclo, y a la Universidad por abrir sus puertas, el Gobernador Frigerio destacó que “la tecnología aporta a la generación de empleo de calidad. Gobernar es generar trabajo y desde la gobernación queremos preparar a los jóvenes para este nuevo mundo. Nos planteamos el desafío de ser un gobierno más eficiente, austero y transparente y la tecnología hace a estos objetivos. Necesitamos incorporar más tecnología en la administración pública, ese es el gran desafío que tenemos por delante”.

Inteligencia Artificial, Innovación y tecnología: pilares de transformación social

“La innovación ha tenido un enorme impacto en la evolución de la humanidad. No solamente en términos económicos, sino también científicos y sociales. Innovar es romper paradigmas y animarse a desafiar el statu quo”, Augusto Salvatto emprendedor, consultor en economía del conocimiento, y coordinador de los programas de Descubriendo Data Science y Data & AI Strategy de Universidad de San Andrés, abrió el evento, con un formato monologar. Augusto hizo foco en las principales características que identifican un proceso de innovación en el mundo actual: “es un proceso colectivo, continuo y cíclico. Es un gran desafío para el ser humano, y como todo proceso nuevo genera miedo y ansiedad. Sin embargo, no habría evolución si no tuviéramos la capacidad de cambiar lo establecido. La historia nos demuestra que los cambios de paradigma se concretaron porque alguien tuvo un sueño… y logró cumplirlo”

Durante el primer panel, “Tecnologías disruptivas en las instituciones”, Emanuel Gainza, Secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos explico metas concretas de gestión planteadas con el protagonismo de la tecnología y la inteligencia artificial. Emanuel Gainza estuvo acompañado por Fabian Diaz Segovia, Líder de Plataforma Multicloud Híbrida en Telecom Argentina. Juntos compartieron experiencias de transformación que requieren de habilitadores digitales, desde el pasaje a la nube, hasta el uso de machine learning y analítica de datos.

La inteligencia artificial (IA) es considerada una tecnología disruptiva porque transforma radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos. Al automatizar tareas complejas, mejorar la toma de decisiones y permitir nuevas aplicaciones que antes eran inimaginables, la IA está cambiando las industrias y la sociedad en general. Su objetivo no es reemplazar el talento humano, sino complementar las tareas para llevar a la máxima potencialidad cualquier gestión.

En el segundo panel, “Talento Digital y Transformación Cultural”, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, junto con la Secretaria de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia en el Poder Judicial de Entre Ríos, Elena Salomon, ahondaron sobre el desarrollo de las nuevas competencias necesarias para los profesionales, que hoy más que nunca deben desarrollar para habitar un mundo atravesado por herramientas tecnológicas.

En la actualidad, la tecnología atraviesa la formación profesional, borrando las barreras de cada especialidad. Un ejemplo claro es el caso de Elena, quien a su profesión de abogada sumó una formación en lenguajes de programación, y cuyos frutos se verifican en la eficiencia de la gestión. El gran desafío de la academia es adaptarse a los nuevos tiempos y aggiornar las curriculas para formar a los y las jóvenes de manera integral.

Durante el tercer y último panel, “Tecnología en la vida de las personas”, se sumaron emociones en la audiencia cuando Alejandro Bisi, Bioingeniero, relató el proceso de desarrollo de su emprendimiento GiveMove, que a través de la construcción de biopedestadores pone la tecnología al servicio de personas con funciones motoras reducidas. La mayoría de los beneficiarios son niños que gracias a estos aparatos pueden” pararse” y hasta “correr”. Junto con Augusto Salvatto, analizaron las instancias que llevan a un emprendedor a desarrollar la capacidad de innovar, rompiendo con los esquemas tradicionales y generando nuevos paradigmas.

El evento en Entre Ríos es el décimo encuentro de este ciclo federal. El principal objetivo de la actividad es invitar a la reflexión colectiva mediante un intercambio enriquecedor en torno a los ecosistemas tecnológicos así como su aplicación en la vida cotidiana y profesional. Como parte de Encuentros 4.0 en los últimos años se realizaron conversatorios de alcance nacional y otros de enfoque regional, en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Corrientes, Ushuaia y San Juan. El ciclo traspasó las fronteras de la Argentina, y estuvo presente también en Asunción (Paraguay). Cada una de estas ediciones se puede revivir en https://institucional.telecom.com.ar/encuentros#encuentros.

El espacio propuesto por Telecom busca destacar la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en la evolución digital de las organizaciones, que asumen un rol imprescindible para el acompañamiento en numerosas actividades de la vida cotidiana, académica y profesional.