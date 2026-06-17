El intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruiz, resultó herido tras una pelea con un concejal en el Concejo Deliberante de la ciudad, perteneciente al departamento Paraná. La acusación es contra el edil Ariel Lemos, con quien habría tenido un altercado en el Concejo Deliberante, este martes por la tarde.

Según Debate Abierto, Ruiz se dirigió al Concejo Deliberante para que le explicaran cómo se cobraría el canon por el derecho de instalación de los puestos que venderán sus productos durante el evento que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas, aprobado por ordenanza.

Ruiz sostuvo que lo pretendido por el Concejo Deliberante es que los puesteros abonen ese canon hasta este viernes a las 13, horario de atención del municipio, “pero nadie viene exclusivamente a eso, sino que lo hacen el mismo día en que se instalan en el predio”, sostuvo el presidente municipal.

Tras el acalorado cruce de palabras y por diferencias ante lo planteado en el seno del cuerpo deliberativo, el concejal agredió con golpes de puños en la oreja y cráneo al intendente, quien radicó la denuncia por lesiones en sede policial de Pueblo Brugo y constatación médico policial en Comisaría Cerrito.

“Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, nos pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, concluyó Ruiz.