El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresó “su solidaridad” con el gobernador Rogelio Frigerio “ante los agravios y descalificativos expresados por el gobierno nacional” a través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente Javier Milei.

“Desde nuestro espacio llamamos a la reflexión al gobierno nacional y al presidente Javier Milei, pidiendo que cese con los discursos de violencia, discordia, patoterismo e inicie instancias de diálogo, tan necesarios en estos tiempos críticos que vive nuestro pueblo”, dice el documento difundido por el Foro que preside el intendente de Concordia, el radical Francisco Azcué.

Para los jefes comunales, “claramente este no es el camino para lo que es un legítimo reclamo de los gobernadores. Es imperioso que el Presidente cumpla y respete la Constitución y garantice el envío de los recursos coparticipables que corresponden a las provincias y en particular a Entre Ríos. Al no hacerlo, afecta la autonomía de nuestra provincia y la de cada uno de los entrerrianos a quienes nos debemos en nuestras responsabilidades políticas e institucionales”.

“Señor Presidente, desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos, expresamos que en defensa de la autonomía, el federalismo y exigiendo el respeto institucional que se merecen las provincias y particularmente Entre Ríos, nos va a encontrar al lado del gobernador Rogelio Frigerio, defendiendo los intereses de los entrerrianos”, cierra el texto.

El PJ también defendió al gobernador

La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos también salió a respaldar a Rogelio Frigerio luego de la crítica presidencial. En este sentido, los jefes y jefas comunales del peronismo expresaron “el acompañamiento al justo reclamo del gobernador Rogelio Frigerio ante los agravios y descalificativos expresados por el gobierno nacional a través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente”.

“Llamamos a la reflexión al gobierno nacional y al Presidente para que cese con los discursos de violencia y discordia que solo llevan a una mayor confrontación, e inicie instancias de diálogo serios, tan necesarios en estos tiempos críticos que viven nuestros pueblos”, dice el documento de la liga que preside Rosario Romero.