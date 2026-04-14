La Federación Argentina de Municipios protagonizó una movilización hacia el Ministerio de Economía en rechazo a la política económica que lleva adelante el gobierno nacional, demandando mayores fondos para los gobiernos locales, que deben hacerse cargo de múltiples obligaciones y sufren la merma de recursos. La entidad está formada por más de 500 comunas del país, representando gobiernos locales de manera voluntaria, según su comunicación oficial. Su objetivo es representar a los municipios ante autoridades nacionales, provinciales e internacionales, y defender la autonomía provincial.

Participaron los intendentes entrerrianos Laura Rupp (El Pingo), Mauro Díaz Chávez (Aldea San Antonio), Adrián Fuertes (Villaguay), Rosario Romero (Paraná), Fabricio “Gino” Mesquida (Piedras Blancas), Isa Castagnino (Victoria) y Daniel Benítez (Puerto Yeruá).

Según supo AHORA, en un documento se planteó puntualmente un pedido para retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, como así también un reclamo por obras paralizadas y por el recorte de fondos nacionales.

Los jefes comunales presentaron un documento firmado en conjunto al ministro de Economía, Luis Caputo, donde se exige al Gobierno que se retrotraiga el precio de los combustibles al 1° de marzo; se solicita la ejecución de las obras públicas que corresponden hacer por ley con los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y se reclamó por el recorte sostenido de fondos nacionales a las provincias y los municipios.

“En el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno Nacional lleva recaudados, $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley. Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos (el 28,5% de lo que se recauda por litro de combustible debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte (el 50% de esa recaudación corresponde a obras en rutas -SISVIAL-) y un 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica)”, sostiene el documento elaborado por los intendentes.

En esa línea, señalaron: “Desde noviembre de 2023 a abril de 2026, la nafta aumentó un 542,7%, mientras que la inflación fue de un 292% y los salarios del sector privado registraron un 288% de incremento. El precio de los combustibles se incrementó un 24% en lo que va del año y se prevé que a partir del 1° de mayo, vuelva a subir. Hay caída de la recaudación pero los impuestos siguen en alza”.

“La situación está generando un grave impacto negativo en la economía de distintos sectores: encarece el transporte, la logística y la producción, y termina trasladándose a alimentos, servicios y bienes básicos de consumo, golpeando nuevamente el bolsillo de las y los argentinos”, agregaron.