Intendentes vecinalistas expresaron su preocupación por las medidas nacionales

Para ponerlos al tanto del impacto fiscal que se prevé tendrán en la provincia y en las comunas las últimas medidas del gobierno nacional, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con intendentes vecinalistas actuales y electos quienes le manifestaron su preocupación ante la situación.

"Más allá de las especulaciones políticas que se juegan en los sectores, a nosotros nos preocupa de qué forma nos afecta directamente. No podemos estar en contra de cualquier medida que beneficie a nuestros vecinos o a la población en general, y también coincidir que estas medidas no son lineales, no es que una disminución en el IVA va a repercutir en un aumento del consumo o le va a permitir al vecino tener en el bolsillo algo más de plata para acudir al municipio a pagar las tasas que estaba adeudando. Esto son especulaciones que no son tan directas, ojalá suceda y nos permita recuperar parte de esos recursos que podemos perder”, advirtió.

Dijo que a ello se suma “la demanda de los ajustes de los salarios que es algo lógico que preocupe al empleado” y agregó que “nuestra principal preocupación es el equilibrio financiero para la mayoría de los municipios, y en ese sentido el monto para Oro Verde supera el 1,7 millones de pesos que se proyecta que podríamos dejar de percibir de aquí a fin de año. Esto es preocupante porque hacíamos un análisis que representa un poco más de lo que el municipio gasta en aguinaldo en todo el año. Es un monto importante y entonces habrá que reestructurar, sin afectar los servicios, ni las obras iniciadas. Por ahí disminuir el ritmo o suprimir algunas de menor importancia”.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, con la presencia del ministro de Economía, Hugo Ballay, y de los intendentes de Oro Verde, José Luis Dumé; de Cerrito, Amilcar Tomassi; de Villa del Rosario, Gustavo Zandoná; de San José, Irma Monjo; de Libertador San Martín, Raúl Casari; de Lucas González, Vicente Hanemann; de Valle María, Arsenio Ortman; y de Los Charrúas, Ariel Pannozzo Zénere. También asistieron intendentes electos.