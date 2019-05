Intensa actividad de la Asociación de Voley durante el fin de semana

Durante sábado y domingo se jugaron las primeras fechas de Sub 13 en las ramas femenina y masculina y en Primera Masculino en el marco del Torneo Oficial de la Asociación de Gualeguaychú. El sábado en Sub 13 femenino, se jugó en las canchas de Racing e Independiente con la presencia de nueve equipos. El primer lugar quedó para Racing A, que ganó la fecha en forma invicta superando a Pescadores 2-0 (25-7 y 25-8) y a Olimpia de Urdinarrain 2-0 (25-7 y 25-15) en la fase de grupos, mientras que por la Copa de Oro superó a Central Larroque A por 2-1 (23-25, 25-23 y 15-10) y a Independiente 2-0 (25-10 y 25-7), dejando segundo a Central Larroque A, que superó en fase de grupos a Racing C 2-0 (25-10 y 25-4) y a CEF Nº 2 de Gualeguay 2-0 (25-19 y 25-16), en tanto que en la Copa de Oro superó a Independiente por 2-0 (25-23 y 25-9), quedando tercero el Rojo que en fase de grupos derrotó a Central Larroque B 2-0 (25-15 y 25-23) y a Racing B 2-1 (25-10, 20-25 y 15-5). En la rama masculina el primer lugar quedó para Independiente, que superó a Central Larroque por 25-18, 9-25 y 15-12) y a CEF Nº 2 de Gualeguay 2-0 (25-6 y 25-23), quedando segundo Central Larroque y tercero CEF Nº 2.En domingo con la presencia de seis equipos se jugó la primera fecha de Mayores Masculino en canchas de Racing e Independiente. El equipo de Club de Pescadores se quedó con la fecha al derrotar en fase de grupo a Independiente 2-0 (25-15 y 25-16) y a Sirio Libanés 2-0 (25-17 y 25-12). En el cruce semifinal derrotó a Central Larroque 2-0 (26-24 y 25-20) y en el partido decisivo, volvió a superar a Sirio Libanés en sets corridos, con parciales de 25-19 y 25-19. Sirio Libanés por su parte derrotó en la fase de grupo a Independiente por un ajustado 2-1 (28-26, 22-25 y 16-14) en un partidazo, mientras que en semifinales, superó a Racing Club por 25-23 y 25-21. El tercer lugar quedó para Racing, cuarto fue Central Larroque, quinto quedó Independiente y sexto Olimpia de Urdinarrain. El próximo fin de semana se disputará la segunda fecha de Sub 15 Femenino y Masculino en cancha de Olimpia de Urdinarrain, mientras que el domingo será el turno de la primera fecha de Mami Voley en canchas de Racing e Independiente.