Intensa actividad en la etapa final del Torneo Oficial de AVG

En la jornada del viernes, Central Larroque e Independiente comenzarán a definir el título en Sub 14 Masculino con el choque de ida que se disputará en el gimnasio de los larroquenses y el segundo choque será el sábado 27 en Independiente.

El sábado se disputarán los Playoff en Sub 13 y Sub 16 Femenino, que definirán el cuarto clasificado al Súper 4 Final. En Sub 13 ya clasificaron Racing, Central Larroque y Dock Sud, restando definir el cuarto pasajero que saldrá del ganador de los choques entre Independiente - Racing B y Central Larroque B – Defensores del Oeste, mientras que los perdedores jugarán por el sexto y séptimo lugar.

En Sub 16 los clasificados al Súper 4 son Racing, Central Larroque e Independiente, en tanto que el otro clasificado surgirá del ganador de los partidos Independiente B – Defensores y Olimpia de Urdinarrain – CEF de Gualeguay.

El domingo se estará disputando en cancha de Racing el Súper 4 Final en Maxi Voley Femenino, con las semifinales que animarán a las 10 Gimnasia ante Sirio Libanés y desde las 11.30 Racing frente a Camioneros. A las 13 se disputará el choque por el tercer y cuarto puesto y a las 14.30 irá el juego final.