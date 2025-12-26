Los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad mantienen un exhaustivo operativo de búsqueda para localizar a un hombre de 74 años, quien desapareció el pasado 25 de diciembre mientras realizaba actividades de pesca en el departamento Islas.

El incidente

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas del miércoles, en el kilómetro 24 del río Gutiérrez, un sector ubicado a unos 30 kilómetros de la Ruta Nacional N° 12. Según los primeros informes, el hombre, residente de la localidad de Burzaco (Provincia de Buenos Aires), se encontraba pescando en compañía de otros dos hombres cuando, por causas que aún se intentan establecer, se habría precipitado a las aguas.

El operativo de rescate

Tras recibir el alerta, personal policial de la Jefatura Departamental Islas tomó intervención inmediata en el lugar. Debido a la complejidad de la zona y la naturaleza del suceso, se coordinaron acciones con efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa Paranacito. Durante las primeras horas Se realizó un rastrillaje intensivo por agua y zonas ribereñas apenas reportada la desaparición.

Estado de la búsqueda

La policía confirmó que el operativo se ha reanudado e intensificado durante la jornada de est vienes, sumando recursos para intentar dar con el paradero del pescador. Familiares y allegados del hombre aguardan novedades en la zona, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre el curso del río.