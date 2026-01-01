Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú mantuvieron una intensa actividad operativa durante las últimas horas de 2025 y los primeros minutos de 2026, en el marco de una jornada marcada por las altas temperaturas y distintos llamados de emergencia.

Luego de intervenir en varios focos de incendios forestales durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, el personal continuó trabajando durante la noche y la madrugada del Año Nuevo. La primera salida nocturna se registró a las 19.50, cuando una dotación acudió a la intersección de Paraguay y Franco para rescatar a un gato que había quedado atrapado en el techo de una vivienda de dos plantas.

Con el inicio del nuevo año, a las 0.45, se produjo un incendio en una zona cercana a boulevard de María y Teresa Margalot. En el lugar, los bomberos realizaron tareas de extinción y control sobre un área aproximada de media hectárea, asegurando el perímetro antes de regresar al cuartel poco después de la 1.

Minutos más tarde, alrededor de la 1.55, se recibió un nuevo aviso por un incendio de banquina en el acceso sur de la ciudad, en inmediaciones de un viñedo. La dotación actuante logró sofocar el foco ígneo y efectuar las correspondientes verificaciones, finalizando el operativo pasadas las 2.20.