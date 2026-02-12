Ante la reciente declaración de emergencia fitosanitaria nacional por la presencia del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus), a través de la Resolución 133/2026, y la preocupación que genera en Entre Ríos por la abundancia de estas especies en el paisaje urbano, rural y natural, el Gobierno de Gualeguaychú se encuentra redoblando esfuerzos para prevenir su ingreso y dispersión en la ciudad. Así lo informaron este jueves desde la prensa municipal.

El picudo rojo, una especie exótica invasora originaria de Asia, representa una amenaza grave para las palmeras ya que sus larvas se desarrollan dentro del tronco, debilitando la planta hasta provocar su muerte si no se interviene a tiempo. Esta plaga afecta tanto a especies exóticas como a nativas de alto valor ambiental, histórico y cultural, incluyendo la palmera yatay (Butia yatay), presente en áreas protegidas de la región entrerriana.

Si bien en Gualeguaychú no se ha detectado presencia del picudo rojo, en respuesta a la situación nacional, y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Gobierno municipal avanza en una estrategia preventiva integral. A través del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales (SMAP) y la Dirección de Espacios Verdes, se profundizan las tareas de monitoreo y detección temprana. Estas acciones combinan trabajo de campo con herramientas tecnológicas que permiten registrar datos georreferenciados, evaluar el estado sanitario de cada ejemplar y generar mapas actualizados para orientar intervenciones rápidas y efectivas.

Según detalló la Municipalidad, se realizan relevamientos exhaustivos en el radio urbano, extendiéndose también a sectores periurbanos y áreas estratégicas, donde las palmeras funcionan como “centinelas” para alertar sobre la posible presencia de la plaga. El objetivo es consolidar un censo integral que facilite el seguimiento temporal y el ajuste de estrategias según la evolución de la situación.

Signos de alerta para la comunidad

Desde el municipio informaron que los vecinos pueden identificar posibles casos de picudo rojo por síntomas como:

- Palmeras secas o con caída de hojas

- Hojas comidas o con coloración amarilla

- Decaimiento de la corona

- Marchitamiento de las hojas centrales

- Presencia de pupas del insecto

- Exudados visibles en orificios del tronco

Ante cualquier síntoma sospechoso, solicitaron que se de aviso inmediato a la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria 3446 420443, al Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales: [email protected] o la Dirección de Espacios Verdes: 3446 679079