La Policía de Mansilla (departamento Tala) con apoyo de fuerzas especiales y agentes de otras departamentales, continúan trabajando intensamente en la búsqueda de Daiana Mendieta. La joven de 22 años fue vista por última vez el viernes a la noche cuando salió de su casa a bordo de un auto que fue encontrado abandonado en un campo vecinal.

Pedro Silva, jefe de la Departamental Tala, indicó al Nueve que en las últimas horas se ha intensificado el trabajo de búsqueda. En este momento hay funcionarios especializados realizando rastrillajes, además de perros rastreadores y drones. En las próximas horas, adelantó, se realizarán nuevos allanamientos.

Hasta el momento, un hombre de 55 años permanece detenido vinculado con el caso, tras resistirse a entregar su celular en un procedimiento efectuado en una vivienda cercana a la Comisaría. Según Silva, la familia investigada es conocida de la joven, pero no mantiene un vínculo de amistad.

Datos útiles de Daiana Mendieta

La joven mide alrededor de 1,72 mts., con un peso de unos 64 kilos, cabello a la altura de los hombros, color oscuro, ojos marrones oscuros y al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera color blanca, zapatillas Vans tipo botitas, de color negro.