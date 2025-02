Desde la Dirección Inspección General, se continúa realizando la observancia de la ordenanza N°10539/2001 CODIGO BASICO Y DE PROCEDMIENTO EN MATERIA DE FALTAS, en cuyo texto hace mención en algunos artículos al uso indebido del agua, como ser:

Art. 63º.- VEREDAS: El lavado de veredas, patios, vehículos en contravención a expresas disposiciones municipales referente a días y horas en que se permiten estas tareas, con apercibimiento y/o caución o multa.

Art. 64º.- DESPERDICIOS: El arrojo o depósito de los desperdicios domiciliarios, objetos en desuso, materiales, restos de vegetales, AGUAS SERVIDAS EN LA VÍA PUBLICA……

Art. 66º.- AGUAS SERVIDAS: La derivación a la calzada y/o predios vecinos de aguas servidas provenientes de uso industrial, lavadero público o cualquier otro establecimiento similar, con multa o reparación y/o clausura.

Desde distintas Áreas Municipales, se llevan adelante diferentes acciones, que tienen como finalidad cuidar el agua para que todos los vecinos puedan acceder a la misma en cantidad y calidad. En tal sentido, personal de la Dirección de Inspección General recorre las calles y barrios observando el cumplimiento de las normativas. Ante una irregularidad se identifica a la persona o propietario, se labra el acta de notificación y, en caso de corresponder, la infracción tal como lo establece la ordenanza.

En este contexto, se recuerda que el día estipulado para el lavado de veredas es el lunes por la mañana, con balde, no manguera. Ante alguna situación en particular como la rotura de caños en domicilio, reparación, hidrolavado de frente, etc; se debe informar a la Dirección de Inspección General.

Por reclamos, denuncias, sugerencias u otros, comunicarse a la oficina de la Dirección de Inspección General al teléfono 423399, sito en calle España 423, o a través de GualeActiva.