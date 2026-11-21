Con la llegada de las temperaturas cálidas y las lluvias, Gualeguaychú intensifica las tareas de prevención del dengue. Si bien hasta el momento no se registran casos autóctonos confirmados en Entre Ríos, los primeros resultados positivos de las ovitrampas instaladas en distintos puntos de la ciudad indican que el mosquito Aedes aegypti ya comenzó a reproducirse.

El médico Federico Gini Cambaceres explicó que el contexto climático de la región, sumado a las precipitaciones y las crecidas características del Litoral, genera condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Según detalló, el escenario epidemiológico nacional presenta actualmente una circulación viral baja en comparación con las temporadas anteriores. Sin embargo, advirtió que este período es clave para reforzar las medidas de prevención y evitar que el virus vuelva a instalarse en el país, como ocurrió durante 2023, cuando se produjo un brote de magnitud récord.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 834, correspondiente a la semana epidemiológica 44 de 2026, desde el inicio de la temporada 2026/2027 se notificaron 1.453 casos sospechosos de dengue en Argentina, de los cuales ocho fueron confirmados. Todos corresponden a personas con antecedentes de viaje al exterior, principalmente a países como Brasil, Perú, Ecuador y Costa Rica.

En la provincia, en tanto, se estudiaron 39 notificaciones sospechosas desde julio: 33 fueron descartadas y seis permanecían en estudio al momento del último reporte, por lo que Entre Ríos no registra casos confirmados.

Los primeros registros positivos en la ciudad

Pese a que todavía no se detectó circulación del virus, el monitoreo de ovitrampas permitió identificar la presencia del mosquito en algunos barrios de la ciudad. Estos dispositivos, distribuidos en distintos puntos estratégicos, permiten detectar la postura de huevos del Aedes aegypti y advertir tempranamente sobre su actividad.

Durante la semana del 2 al 8 de noviembre, los registros arrojaron 15 huevos en la zona del barrio Munilla y nueve en el Suburbio Sur. El resto de los puntos monitoreados no presentó resultados positivos.

En la segunda semana de seguimiento, entre el 9 y el 15 de noviembre, los dispositivos volvieron a dar resultados negativos en casi toda la ciudad, con excepción del Munilla, donde se detectaron tres huevos.

Para Gini Cambaceres, estos resultados indican que el mosquito ya está presente, aunque con un nivel bajo de positividad. Por eso, consideró que es el momento adecuado para intensificar el control de los espacios donde puede acumularse agua y evitar que los huevos completen su desarrollo.

Misión Dengue: recorridas casa por casa y recolección de cacharros

En este contexto, el Municipio avanza con la implementación de la campaña Misión Dengue, un programa territorial que busca eliminar posibles criaderos del mosquito mediante el trabajo conjunto con los vecinos.

Como parte de la iniciativa, desde Desarrollo Humano se realizó una reunión de planificación con representantes de las áreas de Salud, Protección Civil e Inspección General, Higiene Urbana y Veterinaria. Durante el encuentro se organizaron los próximos operativos y se distribuyeron las tareas de cada equipo.

El esquema de trabajo contempla recorridas domiciliarias los lunes, martes y miércoles. Durante esas visitas, los agentes municipales dialogarán con los vecinos, entregarán material informativo y recomendarán retirar los objetos en desuso que puedan acumular agua. También se aplicará larvicida cuando sea necesario.

Los jueves y viernes, en tanto, se realizará un operativo especial de recolección para retirar los cacharros y elementos descartados que los vecinos hayan colocado en las veredas, con el objetivo de asegurar su disposición final y evitar que permanezcan como potenciales criaderos. Se anunciarán públicamente los barrios a visitar para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Por qué es importante actuar antes de que circule el virus

Gini Cambaceres explicó que las estrategias de prevención deben adaptarse a la situación epidemiológica. En el escenario actual, en el que existe presencia del mosquito, pero no se registra circulación viral autóctona, la prioridad es evitar que el virus ingrese y se establezca en la comunidad.

Para ello, señaló que la principal herramienta es el control ambiental. La recomendación es eliminar, dar vuelta, tapar o cepillar cualquier recipiente que pueda acumular agua, tanto en patios como en techos, canaletas y otros espacios de las viviendas. En ese sentido, el médico recordó que los huevos del Aedes aegypti pueden permanecer durante meses en estado latente y eclosionar cuando encuentran condiciones favorables de humedad y temperatura. Por eso, no alcanza con retirar el agua acumulada: también es necesario limpiar los recipientes para eliminar posibles huevos adheridos a sus paredes.

En caso de que comience la circulación viral, las medidas deberán incorporar otras estrategias. Entre ellas, el diagnóstico temprano de las personas con síntomas, el uso de repelente y mosquiteros para evitar que los mosquitos piquen a quienes están infectados y puedan transmitir el virus, y las acciones de bloqueo epidemiológico.

Al respecto, Gini Cambaceres aclaró que la fumigación espacial actúa sobre los mosquitos adultos que se encuentran volando, pero no elimina los huevos ni las larvas. Por eso, no reemplaza las tareas de descacharrización y control de los recipientes con agua.

Con los primeros registros positivos en las ovitrampas y el esperado inicio de la temporada de lluvias por El Niño y altas temperaturas, la prevención se concentra ahora en los hogares. La eliminación de los posibles criaderos y la participación de los vecinos serán fundamentales para reducir la población del mosquito y disminuir el riesgo de un brote de dengue en los próximos meses.