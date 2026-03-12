Esta semana comenzaron trabajos intensivos de reconstrucción sobre el boulevard Pedro Jurado, en el tramo comprendido entre la Terminal de Ómnibus y la rotonda de Urquiza. Las tareas forman parte de un proyecto de intervención integral sobre este corredor clave para la circulación urbana y el transporte de carga en la ciudad.

Las labores se desarrollan sobre la calzada este, donde distintas cuadrillas avanzan con una serie de intervenciones destinadas a recuperar la estructura del pavimento. Entre las tareas previstas se encuentran la limpieza general de la superficie, riego de imprimación, colocación de mezcla asfáltica con terminación granceada, demolición de sectores deteriorados de hormigón, bacheo profundo y fresado de la capa existente.

En el sector más cercano a Urquiza se ejecuta el fresado del pavimento, un procedimiento que permite retirar la capa superior deteriorada mediante maquinaria especializada para generar una superficie uniforme que facilite la posterior recomposición del asfalto.

En paralelo, se realizan trabajos de demolición en baches profundos donde el hormigón presenta fracturas o pérdida de integridad estructural. En estos casos se retira el material dañado y se reconstruye la base antes de avanzar con la reposición del pavimento.

En los sectores donde la superficie ya se encuentra estabilizada, los equipos aplican riego de imprimación para mejorar la adherencia entre la base existente y las nuevas capas de rodamiento. Posteriormente se distribuye mezcla asfáltica con terminación granceada, lo que permite mejorar la textura de la calzada y optimizar la adherencia de los vehículos.

Las tareas se llevan adelante con maquinaria vial pesada, entre ellas fresadoras de pavimento, motoniveladoras y compactadores neumáticos, lo que permite trabajar en distintos sectores de manera simultánea.

Debido a la obra, el carril este del boulevard permanece totalmente cerrado. Para mantener la circulación, la mano oeste fue habilitada con doble sentido de tránsito mientras duren los trabajos.

El operativo cuenta con señalización preventiva y la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que organiza la circulación y supervisa los desvíos establecidos en la zona.

Desde el municipio recomiendan a los conductores optar por recorridos alternativos para evitar demoras o congestiones en el sector intervenido.

La recuperación del boulevard Pedro Jurado forma parte del programa de reconstrucción vial +Caminos, que contempla mejoras integrales en distintos sectores de la red vial urbana con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.