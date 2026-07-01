Un hombre de 25 años fue aprehendido este miércoles al mediodía luego de ser sorprendido trasladando una caja con herramientas cuya procedencia no pudo ser acreditada. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:30 horas en la intersección de las calles Franco y Misiones.

Según informó la Policía, el operativo comenzó cuando efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico demoraron al joven mientras circulaba por la vía pública con una caja que contenía diversas herramientas. Al ser consultado por el personal policial, manifestó que tenía intenciones de vender los elementos y que los estaba ofreciendo en la calle.

Ante esa situación, intervino personal de la Comisaría Tercera, que inició actuaciones con el objetivo de establecer la propiedad y procedencia de las herramientas.

Por disposición del fiscal de turno, se ordenó la aprehensión del hombre y el secuestro preventivo de los elementos, con el fin de determinar su legítima propiedad y origen.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, las herramientas secuestradas permanecen bajo resguardo en la dependencia policial mientras continúan las diligencias correspondientes para establecer su procedencia.