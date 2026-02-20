Continúa la intensa búsqueda de Brian Tomás Otero, de 22 años, quien se ausentó de su domicilio en el Barrio 43 Viviendas de Gualeguaychú el pasado 16 de febrero a las 18, tras manifestar que salía a buscar trabajo y que no regresaría hasta conseguirlo. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda, que interviene por jurisdicción. Según su madre, el joven atravesaba un momento de angustia por falta de empleo y días antes había mantenido una discusión con su pareja. Además, no llevaba teléfono celular al momento de retirarse.

Brian mide 1,60 metros, es de tez trigueña, ojos marrones y cabello oscuro con corte degradé. Vestía bermuda y remera claras, gorra del mismo tono, alpargatas negras y reloj negro, aunque otras versiones indican ropa oscura, dato que se investiga.

Se recibieron indicios de que podría haberse trasladado hacia Concepción del Uruguay, Urdinarrain, Caseros o Colón, posiblemente en busca de trabajo. Se solicita a la comunidad aportar cualquier información concreta a la Policía.

Se destaca además que Brian posee carnet profesional para conducir camiones, lo que podría explicar su intención de recorrer distintas localidades en busca de trabajo especializado.