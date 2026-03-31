En la mañana de este martes, alrededor de las 09:30 horas, personal policial del Comando Radioeléctrico que se encontraba de recorrida preventiva demoró a dos hombres de 30 y 33 años en la intersección de Del Valle y España.



Según indicó la Policía, los hombres trasladaban un mueble tipo vinoteca de madera y un reel de pesca, y no pudieron acreditar su procedencia. Al ser consultados, manifestaron haberlos retirado de un contenedor ubicado en Avenida Parque y Doello Jurado. Los efectivos verificaron esta situación y no hallaron ningún contenedor en el lugar que les indicaron.

Informado el fiscal de turno, este dispuso la aprehensión de ambos sujetos y el secuestro de los objetos en cuestión. De esta manera, los aprehendidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la Justicia.