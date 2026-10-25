Personal del Comando Radioeléctrico intervino este sábado, alrededor de las 19:10 horas, en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza, en el marco de una causa por tentativa de estafa.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada por una mujer de 43 años, propietaria de un comercio, quien manifestó que durante el transcurso de la jornada dos personas habrían intentado efectuar compras utilizando comprobantes de pago falsos.

Ante esta situación, la Policía se hizo presente en el lugar y, tras mantener comunicación con el Fiscal Auxiliar de Propiedad, se dispuso la aprehensión de un hombre de 61 años y una mujer de 41 , además de la realización de las diligencias correspondientes.

Finalizadas las actuaciones en el lugar, ambas personas domiciliadas en Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires, fueron trasladadas a Jefatura Departamental y Comisaria del Menor y la Mujer, quedando el procedimiento sujeto a las directivas de la Fiscalía interviniente.