Intentaron robarle la bici, noqueó al ladrón y lo mostró con una selfie polémica

“¡¿Adivinen a quién ciclista le acaban de querer robar su bicla?! Así quedó el c… ladrón después de la m… que le puse”, presumió el ciclista identificado como @RodadasPuebla en Twitter.

Para dar más detalles sobre su hazaña, el deportista redactó en un blog personal lo acontecido el día del asalto.

"Estaba dejando un paquete en la paquetería, siempre o la meto (a la bici) o la amarro, dependiendo cuánta gente hay dentro. Hoy la cola se salía del local, así que solo la apoyé en la puerta de vidrio", arrancó el relato.

Embed Me intentaron robar la bicicleta, le rompí la madre al ladrón.https://t.co/pfh1LwFFrG — Rodadas Puebla (@RodadasPuebla) September 25, 2019

"Un rato después que entré, vi dos manos tomar mi manubrio y empezar a cargar mi bici para darse la vuelta. Salí, moderadamente rápido, tampoco con demasiada prisa, di la vuelta dejándolos con la pared atrás, y… francamente no recuerdo qué dije, el efecto adrenal ya estaba funcionando, pero sí le dije algo, un '¿qué chingadas estás haciendo?' probablemente, y en lo que me veía, dejaba la bici y decidía si huir o no, mi paquete -una caja grande que traía en una de esas bolsas verdes que salvan al planeta- se impactaba con fuerza en su cara y cabeza desde arriba", prosiguió el ciclista mexicano.

Y agregó: "El golpe le resultó completamente inesperado, y mientras trataba de subir su guardia -subir las manos, nomás, para quienes no sabemos pelear formalmente- ya le estaban lloviendo derechazos de mi parte en los hombros y espalda media y baja, mucho más pues se agachó para protegerse la cara".

"El ratero ya estaba en el piso, medio sentado medio en cuclillas, y, pues la verdad es que siempre había tenido la sádica curiosidad sobre cómo sería patear a alguien con botas de casquillo, así que, pues a patearlo con botas de casquillo", continuó.

Y reveló que aunque le decían que se detuviera, le siguió pegando. "Le gritaba al tiempo que me volvía a poner a distancia de patín, y otro patín poca madre en la cara -se la busqué, le atiné, se movió, al pómulo".