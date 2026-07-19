Personal de la Comisaría Tercera intervino este sábado, alrededor de las 22:15 horas, en la intersección de Montana y Rosario, tras un llamado que alertaba sobre una pelea y un hombre desvanecido en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 37 años se encontraba tendido sobre el suelo. Posteriormente, se entrevistaron con un vecino de 35 años, quien manifestó que el individuo había ingresado a su domicilio con intenciones de robar pertenencias. Según relató, al perseguirlo y alcanzarlo, el sospechoso le exhibió un arma de fuego que luego se constató era de plástico, originándose un forcejeo entre ambos.

Asimismo, se presentó otro vecino, de 28 años, quien denunció que el mismo sujeto también había intentado sustraer elementos del interior de vehículos que se encontraban estacionados frente a su vivienda.

Informado de lo sucedido, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del hombre de 37 años por el supuesto delito de tentativa de hurto en flagrancia, además de la realización de las actuaciones de rigor y la recepción de las correspondientes denuncias por parte de los damnificados.