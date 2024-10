“No tengo elementos para decir que el hecho fue premeditado, no hay una situación previa más allá de que se conocían. Hay una relación entre el padre de la víctima y la madre del victimario, lo que no tendría que ver con el tema, porque no hay problemas previos. El imputado se abstuvo de declarar, no tenemos la versión de los hechos de su parte”, dijo Blanc.

El letrado volvió a detallar el tremendo ataque sufrido por la joven de 19 años: “Transcurrió el sábado, tenemos certezas porque una cámara registró lo sucedido. Fue en flagrancia, no hay dudas sobre la materialidad y la autoría“, indicó Blanc. Y explicó: “El joven abordó a la chica, la llevó dentro de una casa en construcción la empezó a golpear, a patear y a herir con un destornillador. Ella tiene lesiones defensivas y sus gritos fueron escuchados por una vecina, que llamó a la Policía. Cinco minutos después fue atrapado y ella hospitalizada, con lesiones graves que demandarán más de 30 días de recuperación”.

El letrado resaltó que la calificación legal es “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por por cuestiones de género en grado de tentativa”, dado que el violento no logró su cometido. El joven no tiene antecedentes penales, aunque en el pasado enfrentó una suspensión de juicio a prueba -probation- por una situación en una relación de pareja. Estará 30 días preso preventivamente.

“Tenemos la obligación de hacer un examen mental y avanzar en una pericia psicológica en el victimario y en la víctima, que pueden ser fundamento en un futuro”, subrayó Blanc para finalizar.