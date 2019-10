Intentó detener el casamiento de su ex, pero todo terminó de la peor manera

La escena, similar a la de cualquier película romántica de Hollywood, ocurrió en la ciudad colombiana de Medellín, y las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales.

El hombre logró detener la marcha del auto, se bajo de su moto y se acercó a la chica. Frente a ella, le suplicó de rodillas que no se case, se le acercó en un momento dado y tomó su rostro con sus manos. Acto seguido, le da un beso. Todo con el casco puesto, y el objetivo de intentar que cambiara de decisión y no contrajera enlace con su actual novio.

“Cuál altar, cuál anillo…vos a mí me tienes ganas, cómo que te vas a casar”, se le escucha decir en una parte del video que circuló en redes sociales, y donde se lo observa ante la mirada de la novia que en un primer momento se sorprende por lo que ocurre, pero luego se indigna.

El hecho se registró en plena calle y allí, los transeúntes que se detuvieron y filmaron con sus celulares la peculiar escena, le expresaron su apoyo al joven y hasta le gritaron: "No la deje casar". Otros, intentaron ir por el lado de la chica pidiéndole también en voz alta que desistiera de contraer matrimonio.

En cierto momento y ante la confusión de la novia, su ex aprovechó para acercársele y besarla, pero ella lo rechazó enseguida, lo corrió de su lado y le pidió además que se vaya. Tras ello, la mujer se pone a llorar y pese a todo lo que le dice su ex novio, decide seguir su camino, por lo cual, la historia no tuvo el final que el arriesgado joven esperaba.

Las imágenes que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, y muestran toda la secuencia de lo ocurrido en poco más de un minuto y medio, generaron todo tipo de comentarios y reacciones por parte de los usuarios. El material en cuestión también fue subido a la plataforma Youtube.