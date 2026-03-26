El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 5 en inmediaciones de calles Ayacucho y Etchévere, cuando personal de Comisaría Segunda realizaba recorridas preventivas por la zona.

Según se informó, los efectivos advirtieron la presencia del individuo, quien al notar el móvil policial aceleró su marcha y se perdió momentáneamente de vista, lo que motivó un rastrillaje en el sector.

Minutos después, el hombre fue localizado escondido entre árboles. Al ser identificado, llevaba una mochila con varias herramientas en su interior. Sin embargo, al ser consultado, no pudo explicar de manera convincente la procedencia de los elementos.

Tras dar intervención a la Fiscalía en turno, se dispuso su aprehensión y traslado a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, las herramientas fueron secuestradas para determinar su origen y propiedad.