Intento de femicidio: prendió fuego a su pareja y a su hijo mientras dormían

Mientras aguardaban la llegada de los bomberos, la mujer relató a la Policía lo que había sucedido. Contó que "estaba acostada con su hijo de tres años", cuando "su pareja ingresó y, de la nada, comenzó agredirla físicamente y con un encendedor empezó a prender fuego el colchón", informaron fuentes policiales.

"Me quiso prender fuego porque no le di $100 para seguir tomando", expresó, añadiendo que "No tengo nada, se me quemó todo"

Tras enterarse de esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el traslado del hombre de 37 años, bajo los cargos de "Amenazas, Lesiones y Daños en el contexto de Violencia de Género". (Fuente: Ahora)