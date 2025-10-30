En horas de la noche del miércoles, personal de Comisaría Tercera se constituyó en una fiambrería ubicada en Bv. Montana y San José, tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la retención de un individuo en el lugar.

Al arribar, los funcionarios constataron que un joven de 19 años había intentado realizar una compra por la suma de $10.900 utilizando una transacción falsa de Mercado Pago. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y al secuestro de un teléfono celular marca Motorola, elemento utilizado para concretar la maniobra.

Tomó intervención la Fiscalía en turno de Delitos contra la Propiedad, que dispuso las medidas correspondientes conforme a lo establecido por la Ley.