Intentó que atropellaran a su hijito: "Lo pateó en la espalda hacia el camión"

El hombre que actuó para evitar que un chiquito muera tropellado en Concordia reveló detalles del hecho. "No sé de donde saqué tanta velocidad para correr, fue un momento milagroso, porque si no el camionero no llegaba a verlo", dijo.