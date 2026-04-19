Un hombre de 37 años fue detenido este domingo por la tarde luego de intentar sustraer cableado de alta tensión y provocar una explosión en la vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de Juan B. Justo y Soldado Mostto, donde intervino personal de Comisaría Tercera.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos encontraron al sospechoso subido a un poste de luz, utilizando una escalera y una pinza, mientras manipulaba el tendido eléctrico. La maniobra habría originado una explosión que alertó a vecinos de la zona.

El individuo fue sorprendido en el momento en que intentaba llevarse el cableado, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno. Desde allí se dispuso su aprehensión, el secuestro de los elementos utilizados y su traslado a la Jefatura Departamental.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.