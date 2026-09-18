En horas de la mañana de este viernes, personal de la Comisaría Novena, con colaboración de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, intervino ante un hecho de robo en flagrancia, ocurrido en una estancia ubicada en la zona rural de Gualeyán.

El procedimiento se inició a raíz de un requerimiento efectuado por personal de la Brigada, solicitando colaboración funcional ante un ingreso en proceso en el establecimiento. Al arribar los efectivos, se constató que un hombre y un menor de edad habían sido sorprendidos por el encargado del lugar mientras retiraban cables pertenecientes al tendido eléctrico subterráneo, dándose posteriormente a la fuga por el interior del campo.

Ante esta situación, el encargado logró demorar al hombre hasta el arribo del personal policial, procediéndose a su aprehensión, mientras que el menor quedó bajo intervención del área de Minoridad para su resguardo.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de herramientas varias y varios metros de cable subterráneo, elementos que guardarían relación con el hecho investigado.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, mientras que el menor fue entregado a su progenitora, conforme a las disposiciones correspondientes.