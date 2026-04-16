En la madrugada de este jueves, alrededor de las 01:30, la Policía de Gualeguaychú debió acudir a las inmediaciones de Rocamora y Piccini ante una tentativa de robo del local bailable “Bummper Disco”.



El sereno del local fue quien dio aviso al Comando Radioeléctrico alertando sobre la presencia de un sospechoso dentro del lugar. A través de un sistema de monitoreo, había observado a un sujeto que ingresó al predio tras descender por el tapial lindero desde un lavadero de autos, accediendo al patio interno y forzando un portón de dos hojas correspondiente a la salida de emergencias.



Al advertir la llegada de la policía, el ladrón intentó fugarse subiendo al techo del local. Inmediatamente, se implementó un operativo cerrojo con la participación de móviles de la Comisaría Segunda, Comando Radioeléctrico y el Coordinador en turno, cubriendo distintos puntos de acceso.



Fue en ese momento que el hombre -de 44 años- se arrojó desde el techo del boliche hacia la calle, y cayó sobre la vereda de Rocamora desde una altura aproximada de 4,80 metros. Fue aprehendido de inmediato.



En paralelo, algunos efectivos habían subido al techo del local para atrapar al delincuente. En esas circunstancias, una de las chapas se rompió, y un oficial cayó al vacío desde 3 metros y medio de altura. Fue trasladado al Hospital Centenario, ya que sufrió una fractura en su tobillo izquierdo, además de otros golpes de consideración.



Por disposición del Fiscal de Propiedad en turno, se ordenó la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado en una ambulancia con custodia policial, aunque no presentó lesiones de gravedad.