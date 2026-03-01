Una intervención policial realizada durante la mañana del domingo permitió esclarecer una tentativa de robo ocurrida en la zona de calles Urquiza y bulevar Pedro Jurado, donde un hombre terminó detenido luego de haber resultado lesionado durante el hecho y acudir al hospital local.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Comisaría Cuarta cerca de las 7, tras un aviso del Comando Radioeléctrico por un presunto ilícito contra la propiedad. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un vecino de 70 años, quien relató que al despertarse y dirigirse al patio trasero de su vivienda descubrió daños en el vidrio de una puerta de chapa que permanecía asegurada con candado desde el exterior.

Según se informó, del interior del sector habían intentado sustraer un televisor de 32 pulgadas, aunque el aparato fue hallado posteriormente abandonado dentro del mismo patio, junto a un tapial, lo que hace presumir que el autor lo descartó al intentar huir trepando hacia un terreno lindante.

Durante la inspección, los uniformados detectaron numerosas manchas de sangre en aberturas, pisos y sectores internos, indicios que señalarían que el intruso sufrió lesiones mientras cometía el hecho o durante la fuga.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias, levantó una huella dactilar y recolectó muestras biológicas, además de efectuarse un relevamiento de cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos.

La investigación avanzó horas más tarde cuando la Fiscalía de Propiedad tomó conocimiento del ingreso al hospital de un hombre de 29 años con heridas en brazos y manos compatibles con el episodio. Por disposición judicial se ordenó su aprehensión preventiva y traslado a Jefatura Departamental, previo examen médico y verificación de antecedentes.

Posteriormente, el análisis de registros fílmicos de un supermercado de la zona permitió observar al sospechoso en inmediaciones del lugar alrededor de las 6.03, confirmándose su presunta participación en el intento de robo.

La Fiscalía interviniente continúa con las diligencias correspondientes para determinar la situación procesal del detenido.