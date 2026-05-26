Personal de Comisaría Segunda intervino en un hecho de hurto ocurrido alrededor de las 21.45 horas de este lunes, en la intersección de calles Estrada y Maipú.

Según se informó, una mujer de 36 años denunció que mientras se encontraban desarmando el stand de uno de los colegios, sobre calle Maipú y Estrada, observaron a un hombre que, mientras hablaba por teléfono, tomó una mochila que se hallaba sobre unas maderas pertenecientes a las mesas desarmadas.

En el interior de la mochila se encontraba la recaudación en efectivo del stand y tres teléfonos celulares pertenecientes a alumnos. Al advertir la situación, las personas presentes interceptaron al sujeto a media cuadra del lugar. El delincuente intentó desentenderse de lo sucedido manifestando que la mochila era de ellos, versión que fue desmentida por los damnificados, quienes lograron recuperar los elementos sustraídos.

El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por “Hurto”.