Inter Miami llegó a un acuerdo para fichar a Casemiro como agente libre y el brasileño se convertirá en nuevo compañero de Lionel Messi, en una operación que ya tiene términos pactados y que solo espera los pasos formales antes del anuncio oficial.

El acuerdo se venía trabajando desde marzo y terminó de destrabarse en las últimas horas, con la voluntad del futbolista como factor decisivo para avanzar en la negociación.

Casemiro quería jugar con Messi y sumarse a un proyecto que Inter Miami considera clave para seguir potenciando su estructura deportiva y comercial en Estados Unidos.

La información fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, quien aseguró que el club de la MLS tiene todo encaminado para cerrar la llegada del ex mediocampista de Real Madrid y Manchester United.

El brasileño llegará en condición de libre, después de finalizar su etapa en Manchester United, y firmará con el equipo de Florida una vez que se completen los trámites administrativos pendientes.

La operación todavía no fue anunciada oficialmente por Inter Miami, pero las partes ya dieron luz verde para avanzar con la documentación y el comunicado podría llegar en los próximos días.

La llegada de Casemiro representa otro golpe fuerte del club estadounidense en el mercado internacional, después de haber construido un plantel con nombres de enorme jerarquía y fuerte vínculo con el fútbol europeo.

Para Messi, será la incorporación de un futbolista con recorrido de elite, experiencia en partidos grandes y una carrera marcada por títulos, liderazgo y presencia en la mitad de la cancha.

Casemiro, de extensa trayectoria en la Selección brasileña, fue una pieza central del Real Madrid que ganó múltiples Champions League y luego pasó al Manchester United, donde también tuvo protagonismo en la Premier League.

Su desembarco en la MLS no solo fortalece a Inter Miami desde lo futbolístico, sino que también refuerza la estrategia del club de rodear a Messi con jugadores de peso internacional y experiencia competitiva.

El mediocampista aportará recuperación, orden, lectura táctica y personalidad en una zona del campo en la que el equipo busca dar un salto de calidad.

La decisión del brasileño también tuvo un componente personal: quería instalarse en Miami, compartir equipo con Messi y ser parte de una franquicia que sigue buscando posicionarse como una de las grandes referencias del fútbol en Estados Unidos.

Fuente: NA