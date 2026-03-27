Personal de Comisaría Novena realizó una intervención el jueves a la noche en la intersección de calles 2 de Julio y Juan Esteban Díaz, tras ser alertados sobre un joven que trasladaba a tiro una moto sin plásticos.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un menor de 15 años, quien manifestó haber obtenido el rodado mediante un intercambio por un teléfono celular, sin poder precisar datos de la otra persona involucrada.

Seguidamente, se hizo presente el verificador policial, quien constató que el motovehículo presentaba adulteraciones, encontrándose irreconocibles tanto el número de cuadro como el del motor.

Informado el fiscal en turno, dispuso el secuestro del rodado a fin de establecer su propiedad y procedencia, así como el traslado del menor a dependencia de Minoridad, desde donde posteriormente fue entregado a sus padres.